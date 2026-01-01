Demon Slayer
2 StaffelnAb 16
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Demon Slayer
Als Tanjiro eines Tages nach Hause kommt, findet er seine Familie brutal ermordet vor. Nun schwört er Rache und beginnt einen harten Kampf gegen sämtliche Kreaturen der Unterwelt.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable
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