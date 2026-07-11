Verbundene Schicksale - Morgendämmerung und FrühlichtJetzt kostenlos streamen
Demon Slayer
Folge 11: Verbundene Schicksale - Morgendämmerung und Frühlicht
53 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 16
Gemeinsam versuchen Tanjiro, Nezuko und Genya noch immer, Hantengu zu enthaupten. Mitten im Kampf trifft Muichiro ein und wirft Tanjiro sein Schwert zu. Mit der neuen Waffe startet der junge Dämonenjäger einen letzten Versuch. Doch als die Sonne aufgeht, muss er eine folgenschwere Entscheidung treffen ...
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Demon Slayer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable