Der Alte

Der Klassenkamerad

KultKrimiStaffel 4Folge 21vom 21.04.2025
Der Klassenkamerad

Der Alte

Folge 21: Der Klassenkamerad

60 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Sir Baldur, der Chef einer straff organisierten Gruppe von Rauschgifthändlern, möchte den Markt in München unter seine Kontrolle bekommen. Dazu plant er mit seinen Männern den Mord an seinem Konkurrenten Stefan Ulica, der mit seiner Privatmaschine gewöhnlich auf einem kleinen Flugplatz in der Nähe von München landet und Heroin im Wert von mehreren Millionen bei sich trägt. Auf den Wagen, in dem Ulica vom Flughafen aus seine Touren meist fährt, soll ein Überfall verübt werden. Ulicas Begleiter Helmut Nolle, der ihn wie immer fliegt und fährt, soll dabei verschont bleiben, weil sein Bruder Walter Nolle einen besonderen Auftrag von Sir Baldur erhält: Er soll sich mit seinem ehemaligen Klassenkameraden Hauptkommissar Köster treffen, um zu versuchen, ihn über seine nächsten Schritte gegen den Rauschgifthandel auszuhorchen.

