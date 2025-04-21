Der Alte
Folge 21: Der Klassenkamerad
Sir Baldur, der Chef einer straff organisierten Gruppe von Rauschgifthändlern, möchte den Markt in München unter seine Kontrolle bekommen. Dazu plant er mit seinen Männern den Mord an seinem Konkurrenten Stefan Ulica, der mit seiner Privatmaschine gewöhnlich auf einem kleinen Flugplatz in der Nähe von München landet und Heroin im Wert von mehreren Millionen bei sich trägt. Auf den Wagen, in dem Ulica vom Flughafen aus seine Touren meist fährt, soll ein Überfall verübt werden. Ulicas Begleiter Helmut Nolle, der ihn wie immer fliegt und fährt, soll dabei verschont bleiben, weil sein Bruder Walter Nolle einen besonderen Auftrag von Sir Baldur erhält: Er soll sich mit seinem ehemaligen Klassenkameraden Hauptkommissar Köster treffen, um zu versuchen, ihn über seine nächsten Schritte gegen den Rauschgifthandel auszuhorchen.
