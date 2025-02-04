Unterschiedliche ErziehungsansätzeJetzt kostenlos streamen
Folge vom 04.02.2025
Dominique und Karim aus Niederösterreich kämpfen mit Erziehungsfragen, da ihr 8-jähriger Sohn Eneas Aggressionen zeigt. Unterschiedliche Erziehungsansätze und Eneas' Mediennutzung verschärfen die Situation. Ben Strigl soll helfen. In Wien leidet die 12-jährige Kim Gratzl unter Mobbing und schlechten schulischen Leistungen. Ihre Eltern suchen Hilfe bei Ben Strigl, der Kims Selbstvertrauen stärken und ihre schulische Situation verbessern will.
Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2025
