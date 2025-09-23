Mobbing in der neuen SchuleJetzt kostenlos streamen
Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!
Folge 5: Mobbing in der neuen Schule
53 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 6
Seit dem Umzug der Familie nach Oberösterreich ist das Leben der 12-jährigen Pia aus den Fugen geraten. In der Schule wird sie von ihren Mitschülern gemobbt, geschlagen und gekratzt. Vor einigen Wochen hatte Familiencoach Ben der achtköpfigen Patchworkfamilie Blazcicek-Schwarz aus Wien bereits geholfen, aus einer zusammengewürfelten Gemeinschaft eine wirkliche Familie zu formen – trotz der sehr unterschiedlichen Erziehungsstile der Eltern.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS4