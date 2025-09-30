Blockade auf dem TennisplatzJetzt kostenlos streamen
Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!
Folge 7: Blockade auf dem Tennisplatz
Der elfjährige Novak steht an einem entscheidenden Wendepunkt: Schon jetzt ist er auf dem besten Weg, ein Tennisprofi zu werden. Doch ein zentrales Problem bremst sein Talent aus – unter Druck blockiert er. Obwohl selbstbewusst und hochbegabt, gelingt es ihm in den Schlüsselmomenten nicht, seine Stärke abzurufen. Ein typisches Beispiel: Beim Spielstand 40:40 verliert er regelmäßig die Nerven.
