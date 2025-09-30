Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!

PULS 4Staffel 1Folge 6vom 30.09.2025
53 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 6

Der 15-jährige Tobias hat einen Berufstraum: Er möchte Kindergärtner werden. Doch mit der Pubertät kamen die Probleme: Tobias verbrachte mehr Zeit mit Freunden als mit dem Lernen. Und auch Instagram, Youtube und TikTok wurden für den Burschen mehr und mehr zum Problem.

PULS 4
