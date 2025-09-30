Stolperstein Social MediaJetzt kostenlos streamen
Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!
Folge 6: Stolperstein Social Media
53 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 6
Der 15-jährige Tobias hat einen Berufstraum: Er möchte Kindergärtner werden. Doch mit der Pubertät kamen die Probleme: Tobias verbrachte mehr Zeit mit Freunden als mit dem Lernen. Und auch Instagram, Youtube und TikTok wurden für den Burschen mehr und mehr zum Problem.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS4