Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!

Was wird aus der Fußballkarriere?

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 18.02.2025
Was wird aus der Fußballkarriere?

Was wird aus der Fußballkarriere?Jetzt kostenlos streamen

Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!

Folge 3: Was wird aus der Fußballkarriere?

72 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 6

Rückschlag nach Verletzung: Elias muss einsehen, dass seine Fußballerkarriere nicht so stattfinden kann wie geplant. Kann der Familiencoach die Psyche des 16-Jährigen wieder aufbauen? Im zweiten Fall geht es um schweres Mobbing in der Schule: Die 11-jährige Elena wird von ihren Mitschülern sogar geschlagen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!
PULS 4
Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!

Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!

Alle 1 Staffeln und Folgen