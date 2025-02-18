Was wird aus der Fußballkarriere?Jetzt kostenlos streamen
Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!
Folge 3: Was wird aus der Fußballkarriere?
72 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 6
Rückschlag nach Verletzung: Elias muss einsehen, dass seine Fußballerkarriere nicht so stattfinden kann wie geplant. Kann der Familiencoach die Psyche des 16-Jährigen wieder aufbauen? Im zweiten Fall geht es um schweres Mobbing in der Schule: Die 11-jährige Elena wird von ihren Mitschülern sogar geschlagen.
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS4