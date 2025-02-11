Konzentrationskiller SmartphoneJetzt kostenlos streamen
Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!
Folge 2: Konzentrationskiller Smartphone
73 Min.Folge vom 11.02.2025Ab 6
Familiencoach Ben Strigl hat zwei weitere spannende Erziehungsfälle, bei denen die Familien nicht weiter wissen.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS4