Eltern an ihren GrenzenJetzt kostenlos streamen
Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!
Folge 4: Eltern an ihren Grenzen
54 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 6
Der vierjährige Angelo mit Sprachproblemen und herausforderndem Verhalten bringt seine Eltern an ihre Grenzen. Auch eine Patchwork-Familie mit sechs Kindern kämpft mit unterschiedlichen Erziehungsstilen und familiären Spannungen. Ben Strigl und seine Frau, Logopädin Jennifer Strigl, stehen den Familien mit Herz und Fachwissen zur Seite - doch nicht jede Geschichte endet glücklich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS4