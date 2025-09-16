Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!

Eltern an ihren Grenzen

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 16.09.2025
Eltern an ihren Grenzen

Der Familiencoach - Erziehung kinderleicht!

Folge 4: Eltern an ihren Grenzen

54 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 6

Der vierjährige Angelo mit Sprachproblemen und herausforderndem Verhalten bringt seine Eltern an ihre Grenzen. Auch eine Patchwork-Familie mit sechs Kindern kämpft mit unterschiedlichen Erziehungsstilen und familiären Spannungen. Ben Strigl und seine Frau, Logopädin Jennifer Strigl, stehen den Familien mit Herz und Fachwissen zur Seite - doch nicht jede Geschichte endet glücklich.

