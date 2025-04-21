Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

Schrei vor dem Fenster

KultKrimiStaffel 1Folge 10
Schrei vor dem Fenster

Der Kommissar

Folge 10: Schrei vor dem Fenster

61 Min.Ab 12

In der Wohnung der Sängerin Irene Pauli ist ein Schuß gefallen. Der Hausmeister will der Sache nachgehen. An der Wohnungstür erscheint Berthold, der Sohn der Sängerin, mit einer Pistole in der Hand und flüchtet. Der entsetzte Hausmeister entdeckt, daß der Ehemann von Frau Pauli erschossen wurde. Für die Kriminalpolizei scheint der Fall klar zu sein. Eine groß angelegte Fahndung beginnt, man jagt den jungen Mann durch die nächtliche Stadt. Sein Verhalten läßt keinen Zweifel an seiner Schuld aufkommen, aber verschiedene Aussagen machen Kommissar Keller skeptisch.

