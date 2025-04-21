Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Kommissar

Die Waggonspringer

KultKrimiStaffel 1Folge 12
Die Waggonspringer

Die WaggonspringerJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 12: Die Waggonspringer

60 Min.Ab 12

Im Waggon eines soeben eingetroffenen Güterzuges im Münchner Hauptbahnhof wird ein Toter gefunden. Als die Polizei eintrifft, ist der Tote verschwunden und wird später auf einer Müllkippe gefunden. Er gehörte zu einer Bande von "Waggonspringern", die Züge mit wertvoller Fracht auf freier Strecke erklimmen und während der Fahrt ausrauben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Kommissar
KultKrimi
Der Kommissar

Der Kommissar

Alle 8 Staffeln und Folgen