Der Kommissar
Folge 4: Die Tote im Dornbusch
61 Min.Ab 12
An der Autobahn wurde eine Leiche entdeckt. Es ist die Wirtin eines Autobahnrestaurants Irmgard Panofsky. Der Fahrer eines Lastwagens wird aufgrund von Zeugenaussagen verdächtigt. Kommissar Keller gibt sich mit einem Verdächtigen nicht zufrieden.
