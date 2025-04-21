Ein Mädchen meldet sich nicht mehrJetzt kostenlos streamen
Der Kommissar
Folge 5: Ein Mädchen meldet sich nicht mehr
Besorgt fährt Schuldirektor Stein an den Studienort seiner Tochter, denn die gewohnten Briefe sind ausgeblieben. Er macht eine grauenhafte Entdeckung: Gerda ist ermordet worden. Die Kriminalpolizei tappt im dunkeln, bis ein anonymer Anrufer einen geheimnisvollen Hinweis gibt: "Fragen Sie nach Tanieff!" Eine fieberhafte Suche setzt ein. Kommissar Keller entdeckt erstaunliche Einzelheiten über das Studentenleben, aber er findet auch eine Spur, die ihn in eine zwielichtige Kneipe führt. Gegenüberstellungen verlaufen ergebnislos, denn alle Beteiligten haben etwas zu verbergen und beschuldigen sich gegenseitig. So dauert es ziemlich lange, bis der Kommissar endgültig zugreifen kann.
