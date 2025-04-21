Der Kommissar
Folge 11: Die Schrecklichen
58 Min.Ab 12
In einem Bach im Englischen Garten wird ein toter Mann gefunden. Die Obduktion ergibt, daß er völlig betrunken gewesen sein muß. Die Umstände lassen vermuten, daß der Mann ertränkt und beraubt wurde. Kommissar Keller und seine Assistenten finden das Lokal, in dem sich der Tote sinnlos betrunken hatte. Doch die Zeugenaussagen widersprechen sich, und so läßt Kommissar Keller einige alte Rentner, die vermutlich mehr über die Sache wissen, überwachen, was zu einer überraschenden Lösung des Falls führt.
Der Kommissar
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises