Der Kommissar
Folge 6: Die Pistole im Park
60 Min.Ab 12
Alfons Wegener, ein reicher Finanzmanager, bittet um Polizeischutz. In seinem Park wurde auf ihn geschossen. Außerdem hatte man versucht, ihn zu erpressen. Am nächsten Tag wird Wegeners Gärtner erschossen im Park aufgefunden. Doch nun will Wegener plötzlich mit der Polizei keinen Kontakt mehr aufnehmen.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises