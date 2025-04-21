Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Kommissar

Ratten der Großstadt

KultKrimiStaffel 1Folge 3
Ratten der Großstadt

Ratten der GroßstadtJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 3: Ratten der Großstadt

61 Min.Ab 12

Der Wirt einer übel beleumdeten Kneipe ist erschlagen worden. Die Verhöre mit seinen Stammkunden, alle verdächtig, führen zu nichts. Aber es findet sich ein Hinweis auf Mozart, einen Schwachsinnigen. Der Kommissar ist skeptisch; doch sein Assistent Grabert ist sicher, auf der richtigen Spur zu sein. Er schleicht sich in Mozarts Vertrauen ein. Dabei erlebt er eine böse Überraschung; und nur das schnelle Eingreifen des Kommissars kann eine Katastrophe verhindern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Kommissar
KultKrimi
Der Kommissar

Der Kommissar

Alle 8 Staffeln und Folgen