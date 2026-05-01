Euphoria, Lena Dunham, The DramaJetzt kostenlos streamen
Der Sophie Passmann Podcast
Folge 58: Euphoria, Lena Dunham, The Drama
70 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
Ihr kommt in Sachen Popkultur gerade nicht mehr hinterher, weil so viel gleichzeitig passiert? Keine Sorge, genau dafür ist diese Folge da! Sophie war in den letzten Wochen fleißig und gibt euch heute einrn Wrap-up, der sich sehen lassen kann: die dritte Staffel Euphoria, The Drama, Lena Dunhams neues Buch und Project Hail Mary – alles in einer Folge! Viel Spaß beim Hören und lasst uns eure Gedanken in den Kommentaren da!
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