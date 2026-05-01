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Der Sophie Passmann Podcast

Euphoria, Lena Dunham, The Drama

Studio BummensStaffel 2026Folge 58vom 01.05.2026
Euphoria, Lena Dunham, The Drama

Euphoria, Lena Dunham, The DramaJetzt kostenlos streamen

Der Sophie Passmann Podcast

Folge 58: Euphoria, Lena Dunham, The Drama

70 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12

Ihr kommt in Sachen Popkultur gerade nicht mehr hinterher, weil so viel gleichzeitig passiert? Keine Sorge, genau dafür ist diese Folge da! Sophie war in den letzten Wochen fleißig und gibt euch heute einrn Wrap-up, der sich sehen lassen kann: die dritte Staffel Euphoria, The Drama, Lena Dunhams neues Buch und Project Hail Mary – alles in einer Folge! Viel Spaß beim Hören und lasst uns eure Gedanken in den Kommentaren da!

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