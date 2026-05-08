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Der Sophie Passmann Podcast

Wie fang ich an, mich selbst zu mögen?

Studio BummensStaffel 2026Folge 59vom 08.05.2026
Wie fang ich an, mich selbst zu mögen?

Wie fang ich an, mich selbst zu mögen?Jetzt kostenlos streamen

Der Sophie Passmann Podcast

Folge 59: Wie fang ich an, mich selbst zu mögen?

69 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Sophie hat mal wieder Hörerpost bekommen! Genauer gesagt: eine Mail voller Fragen, die sich bestimmt viele von euch auch schon mal gestellt haben. Wie werde ich allem gerecht? Wer bist du eigentlich, wenn du mal nichts leistest? Und wie fängt man überhaupt an, sich selbst zu mögen? In vier Kapiteln versucht Sophie heute gemeinsam mit euch, auf diese mal großen, mal kleinen Fragen rund um Selbstliebe und Selbstrespekt Antworten zu finden. Spoiler: Wie so oft ist das alles leichter gesagt als getan.

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