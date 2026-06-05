Deine Lieblingsinfluencerin hat Burnout und du kannst nichts dagegen tunJetzt kostenlos streamen
Der Sophie Passmann Podcast
Folge 63: Deine Lieblingsinfluencerin hat Burnout und du kannst nichts dagegen tun
Wer auch schon mal Lebenszeit auf Social Media verschwendet hat, hat bestimmt schon mal einen Influencer gesehen, der groß eine Pause ankündigt und im Endeffekt dann doch keine macht. Aber warum ist das überhaupt so, und was haben die Plattformen und sogar wir als Zuschauer damit zu tun? Diesen und vielen weiteren Fragen stellt sich Sophie diese Woche bei DSPP! Außerdem gibt's den versprochenen Buchtipp aus der letzten Folge, eine für Sophie sehr prägende Kindheitserinnerung, ein Brainstorming für mögliche Sequels von Millennial-Filmen und die Parallelen zwischen Olaf Scholz und Joan Didion. Also quasi alles, was einen guter Podcast ausmacht also! Hier könnt ihr Kinotickets für Pick me Girls kaufen: www.tuttopassi.de
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