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Der Sophie Passmann Podcast

Ihr könnt mich bald im Kino sehen

Studio BummensStaffel 2026Folge 62vom 29.05.2026
Ihr könnt mich bald im Kino sehen

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Der Sophie Passmann Podcast

Folge 62: Ihr könnt mich bald im Kino sehen

59 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Falls ihr dachtet, der Titel sei Clickbait, müssen wir euch enttäuschen. Denn schon ganz bald könnt ihr Sophie wirklich im Kino sehen! Alle diesbezüglichen W-Fragen werden selbstverständlich in der heutigen Folge beantwortet. Und wenn man schon mal beim Thema ist, kann man auch direkt von der letzten Kinoerfahrung erzählen, die – wie in Sophies Fall – etwas anders lief als ursprünglich geplant. Viel Spaß mit der Folge! Am 3.6. startet der VVK für Pick me Girls. Die Liste mit den teilnehmenden Kinos findet ihr in den nächsten Tagen auf www.tuttopassi.de - Meldet euch für den Newsletter an, wenn ihr nichts verpassen wollt.

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