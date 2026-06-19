Sind Frauen wirklich gemein zu einander?Jetzt kostenlos streamen
Der Sophie Passmann Podcast
Folge 65: Sind Frauen wirklich gemein zu einander?
75 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Warum sind Frauen angeblich so gemein zueinander? Warum ist es so schwer, einen weiblichen Freundeskreis aufzubauen? Und warum haben Frauen eigentlich keine Hobbyräume? Auf diese und viele weitere Fragen versucht Sophie heute eine Antwort zu finden. Denn heute geht es um Solidarität unter Frauen. Teilt eure Gedanken zu dem Thema gerne in den Kommentaren und seid lieb zu euch! Hier könnt ihr Kinotickets für Pick me Girls kaufen: www.tuttopassi.de Ihr wollt Sophie eine Nachricht schicken? ""Faxt"" uns an: fax@studio-bummens.de
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