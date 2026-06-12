Die Medien-Gossip-Folge (Sorry, 1LIVE)Jetzt kostenlos streamen
Der Sophie Passmann Podcast
Folge 64: Die Medien-Gossip-Folge (Sorry, 1LIVE)
Ihr wolltet eine Gossip-Folge? Und wie sagt man so schön: Be careful what you wish for, denn genau das wird euch heute geliefert! Natürlich nicht ohne passenden Anlass, denn letzte Woche hat der WDR verkündet, den jungen Radiosender Cosmo „neu auszurichten“. Eine Entscheidung, die vielen Menschen innerhalb und außerhalb der Medienlandschaft sauer aufgestoßen ist – Sophie übrigens auch. Ein paar eigene Erfahrungen (der Gossip-Part) spielen da eventuell auch eine Rolle. Außerdem sind diese Woche nur komische Dinge passiert, die dringend besprochen werden müssen: unter anderem ein dubioser Anruf von der Frauenärztin, ein verdorbener Spotify-Algorithmus und Katzen, die einfach nicht kuscheln wollen. Viel Spaß mit der Folge! Hier könnt ihr Kinotickets für Pick me Girls kaufen: www.tuttopassi.de
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