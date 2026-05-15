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Der Sophie Passmann Podcast

Milliardäre, Met Gala, Ozempic (+ Teufel trägt Prada 2 Recap)

Studio BummensStaffel 2026Folge 60vom 15.05.2026
Milliardäre, Met Gala, Ozempic (+ Teufel trägt Prada 2 Recap)

Milliardäre, Met Gala, Ozempic (+ Teufel trägt Prada 2 Recap)Jetzt kostenlos streamen

Der Sophie Passmann Podcast

Folge 60: Milliardäre, Met Gala, Ozempic (+ Teufel trägt Prada 2 Recap)

72 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12

Hot Take: Die Met Gala ist vielleicht gar nicht schlimmer als jede andere Promi-Party, auf der Milliardäre mit frischen Brow Lifts und fragwürdigen Fashion-Statements aufkreuzen. Genau darum (und vieles mehr) geht es heute bei DSPP! Sophie hat natürlich mittlerweile „Der Teufel trägt Prada 2“ gesehen und sagen wir mal so: Sie hat einige Gedanken dazu.

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