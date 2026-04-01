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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Kylo und Sasha

sixxStaffel 7Folge 1vom 12.04.2026
Kylo und Sasha

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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 1: Kylo und Sasha

47 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

Der zehn Monate alte Kylo ist zum wiederholten Male bei Dr. Fitzpatrick in Behandlung. Der arme Hund hat mit starken Schmerzen in den Beinen zu kämpfen. Eine mögliche Operation könnte ihm zu neuer Lebensqualität verhelfen. Auch Golden-Retriever-Welpe Sasha hat Probleme mit seinem linken Vorderfuß. Eine Fehlstellung muss schnellstens behoben werden. Doch der Eingriff birgt enorme Risiken.

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