Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 8: Angus und Rocky
44 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
Der fünfjährige Angus hat sich bei einem Unfall schwerwiegende Verletzungen zugezogen. Der Hund hat starke Schmerzen und kann kaum noch laufen. Dr. Fitzpatrick und sein Team versuchen, das Tier mit vereinten Kräften bei der Genesung zu unterstützen.
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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-8: Banijay Rights Limited