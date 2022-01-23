Domino, Diamond, Willow und LuigiJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 11: Domino, Diamond, Willow und Luigi
47 Min.Folge vom 23.01.2022Ab 12
Weihnachten steht vor der Tür und Dr. Fitzpatrick hat alle Hände voll zu tun. Wills Hund Domino leidet an einer Verletzung am rechten Hinterbein. Noel möchte sich zunächst selbst ein Bild davon machen und schlägt kurzerhand eine geeignete Behandlungsmethode vor. Außerdem trifft ein Notfall in der Praxis ein: Die Französische Bulldogge Willow hat nach einem Sturz eine gefährliche Rückenverletzung davongetragen und muss womöglich operiert werden.
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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Banijay Rights Limited & © Season 2020: Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021