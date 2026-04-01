Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 5: Betsy und Angel
47 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Die neun Monate alte Betsy macht eine Routineuntersuchung in Noels Praxis. Die Hündin ist von einem Lieferwagen angefahren worden und seitdem auf dem Weg der Besserung. Dennoch hat sie nach wie vor Probleme mit einem ihrer Beine. Steht Betsy womöglich eine Amputation bevor? Angel ist zum ersten Mal bei Dr. Fitzpatrick, der über eine Operation an den Vorderbeinen des Tieres entscheiden soll.
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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8: Banijay Rights Limited