Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 6: Rettet meinen Hund
47 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Das Team bekommt es in den frühen Morgenstunden mit einem brisanten Notfall zu tun. Noels geliebte Hündin wurde vor der Klinik angefahren und lebensgefährlich verletzt. Das Tier hat nicht nur ein zertrümmertes Becken, sondern womöglich auch innere Blutungen davongetragen. Können Noels Kollegen den Vierbeiner retten?
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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8, Season 2020: Banijay Rights Limited