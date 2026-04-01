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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Rolo, Astrid, Jeff

sixxStaffel 7Folge 2vom 12.04.2026
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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 2: Rolo, Astrid, Jeff

47 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

Dobermann Rolo hat einen Tumor in der Schulter. Obwohl das Tier große Schmerzen hat, lässt es sich nichts anmerken. Ein Implantat könnte dem Hund Linderung verschaffen. Das junge Frettchen Astrid hingegen hat sich ein Bein gebrochen. Auch wenn die Fraktur harmlos erscheint, birgt eine Operation hohe Risiken. Wird Dr. Fitzpatrick den Eingriff dennoch vornehmen?

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