Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 2: Rolo, Astrid, Jeff
47 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
Dobermann Rolo hat einen Tumor in der Schulter. Obwohl das Tier große Schmerzen hat, lässt es sich nichts anmerken. Ein Implantat könnte dem Hund Linderung verschaffen. Das junge Frettchen Astrid hingegen hat sich ein Bein gebrochen. Auch wenn die Fraktur harmlos erscheint, birgt eine Operation hohe Risiken. Wird Dr. Fitzpatrick den Eingriff dennoch vornehmen?
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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited