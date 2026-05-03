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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Sunny, Bertie und Edith

sixxStaffel 7Folge 10vom 03.05.2026
Sunny, Bertie und Edith

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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 10: Sunny, Bertie und Edith

47 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12

Golden Retriever Bertie steckt voller Energie. Allerdings leidet der einjährige Vierbeiner unter starken Schmerzen, denn Bertie hat ein ausgekugeltes Hüftgelenk und eine Verkrümmung der Wirbelsäule. Dr. Fitzpatrick schlägt eine aufwendige Operation vor, die auch einige Risiken birgt. Der neunjährige Sunny hingegen hat Probleme mit den Gelenken. Die Behandlung verläuft jedoch nicht ganz ohne Komplikationen. Und auch Springer-Spaniel Edith muss sich einem Eingriff unterziehen.

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