Die neuen Welpen starten ins Abenteuer Schule
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 1: Die neuen Welpen starten ins Abenteuer Schule
46 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 6
Hundetrainer André Vogt empfängt sechs Welpen zum Unterricht im Loft. Spiel und Spaß aber auch eine Portion Chaos und Konflikte sind da vorprogrammiert, schließlich müssen die Kleinen dem Unterricht fleißig folgen. Mit dabei sind unter anderem der 12 Wochen alte Zwergpudel Banjo und die 16 Wochen alte Labrador-Hündin Käthe.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
