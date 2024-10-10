Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Tierische Begegnungen

sixxStaffel 8Folge 2vom 10.10.2024
Tierische Begegnungen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 2: Tierische Begegnungen

46 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 6

Hundetrainer André Vogt hat einige Challenges für seine jungen Vierbeiner vorbereitet, die sie zusammen mit Frauchen und Herrchen meistern dürfen. Zwergspitz Henri und Malteser Fritzi sind sofort hellauf begeistert. Außerdem treffen die Welpen bei einem spannenden Klassenausflug auf tierische Artgenossen. Wie werden sie bei einer Kutschfahrt wohl auf Pferde reagieren?

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

