Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 2: Tierische Begegnungen
46 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 6
Hundetrainer André Vogt hat einige Challenges für seine jungen Vierbeiner vorbereitet, die sie zusammen mit Frauchen und Herrchen meistern dürfen. Zwergspitz Henri und Malteser Fritzi sind sofort hellauf begeistert. Außerdem treffen die Welpen bei einem spannenden Klassenausflug auf tierische Artgenossen. Wie werden sie bei einer Kutschfahrt wohl auf Pferde reagieren?
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
