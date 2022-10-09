Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Eine rasante Unterrichtsstunde in der Welpenklasse

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 5vom 09.10.2022
Eine rasante Unterrichtsstunde in der Welpenklasse

Eine rasante Unterrichtsstunde in der WelpenklasseJetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 5: Eine rasante Unterrichtsstunde in der Welpenklasse

46 Min.Folge vom 09.10.2022Ab 6

Auf dem Wasser müssen Andrés Schützlinge ihre Ängste überwinden, denn für die Welpen geht es heute mit dem Speed-Boot auf Entdeckungstour. Das abenteuerlustige Parson-Russell-Mädchen Poppy hat dabei sichtlich Spaß. Außerdem widmet sich Trainer André Vogt Malteserhündin Fritzi, die eine traumatische Vergangenheit hat. Sie stammt vermutlich aus illegalem Welpenhandel und soll nun bald ein schöneres Zuhause finden.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
SAT.1 GOLD
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen