Unterricht in der NaturJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 4: Unterricht in der Natur
45 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 6
Wie lässt sich aus einem Alltagsgegenstand ein interessantes Hundespielzeug basteln? André Vogt verrät Tipps und Tricks, die sich ganz einfach daheim nachmachen lassen. Außerdem erwartet die Welpen und ihre Besitzer ein spannender Ausflug, bei dem sie auf einige Artgenossen treffen, die ebenfalls ihre Ausbildung bei André absolviert haben.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen