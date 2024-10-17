Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Unterricht in der Natur

sixxStaffel 8Folge 4vom 17.10.2024
Unterricht in der Natur

Unterricht in der NaturJetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 4: Unterricht in der Natur

45 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 6

Wie lässt sich aus einem Alltagsgegenstand ein interessantes Hundespielzeug basteln? André Vogt verrät Tipps und Tricks, die sich ganz einfach daheim nachmachen lassen. Außerdem erwartet die Welpen und ihre Besitzer ein spannender Ausflug, bei dem sie auf einige Artgenossen treffen, die ebenfalls ihre Ausbildung bei André absolviert haben.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
sixx
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen