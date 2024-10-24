Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 6: Der richtige Riecher
46 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 6
Diesmal sind die Spürnasen der jungen Welpen gefragt, denn André Vogt hat ein ganz spezielles Training vorbereitet. Gemeinsam mit ihren Besitzern geht es für die Vierbeiner auf Trüffelsuche. Während Poppy offenbar ein Naturtalent ist, haben einige ihrer Mitschüler mehr Probleme bei der Aufgabe. Anschließend bekommt die Klasse Besuch von einem Hund, der Türen schließen kann. Lucky und Käthe können es kaum erwarten, es ihrem Artgenossen gleichzutun.
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen