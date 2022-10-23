Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Eine außergewöhnliche Vertrauensübung

sixxStaffel 8Folge 7vom 23.10.2022
Eine außergewöhnliche Vertrauensübung

Eine außergewöhnliche VertrauensübungJetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 7: Eine außergewöhnliche Vertrauensübung

46 Min.Folge vom 23.10.2022Ab 6

Eine außergewöhnliche Vertrauensübung soll die Welpen und ihre Besitzer noch enger zusammenschweißen. Dafür hat Trainer André Vogt einen Ausflug in einen Steinbruch organisiert. Zwergpudel Banjo ist die Situation gar nicht geheuer. Kann er dennoch sein Selbstbewusstsein durch die Übung stärken? Außerdem absolviert André einen Hausbesuch bei Malteser-Hündin Fritzi, die lernen soll, in ihr Körbchen zu gehen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
sixx
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen