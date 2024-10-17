Sportunterricht in der WelpenklasseJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 3: Sportunterricht in der Welpenklasse
46 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 6
Bei einer sportlichen Trainingseinheit verlangt André Vogt seinen Vierbeinern jede Menge Ausdauer und Koordination ab. Die Hunde sollen auf Kommando Bälle in ein Tor befördern. Doch zuvor werden gemeinsam mit Treibball-Trainerin Anja Jakob einige Grundkommandos geübt. Außerdem sollen die Welpen lernen, problemlos an der Leine zu laufen. Besonders für die quirlige Labrador-Hündin Käthe ist das keine leichte Aufgabe. André hat deshalb einige interessante Tipps parat.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen