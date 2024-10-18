Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Tödliches Stalking

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 18.10.2024
Ein hoch aggressiver und psychisch kranker Mann und eine junge, lebensfrohe Frau beginnen eine Beziehung, doch diese wird für die Frau langsam zur Qual und schließlich sogar immer bedrohlicher. Nicol R. möchte sich deshalb von ihrem Freund Daniel L. distanzieren, aber er beginnt, sie zu Stalken. 2014 eskaliert die Situation, Daniel ersticht seine Freundin und nimmt sich anschließend selbst das Leben.

