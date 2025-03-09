Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 09.03.2025
13 Min.Folge vom 09.03.2025

Die "Abenteuer-Checker" Benni und Gucki nehmen euch mit auf ein spannendes Kletterabenteuer am Wiener Kahlenberg. Ausgerüstet mit professioneller Kletterausrüstung geht es für die beiden hoch hinaus - und zwar auf schwierigen Kletterwegen, die nicht nur Kraft, sondern auch Köpfchen erfordern! Jeder Griff und Tritt muss genau geplant werden. Hier ist strategisches Denken gefragt. Besonders beeindruckend: Die "Stiege des Nichts", so hoch wie zwei übereinanderstehende Giraffen! Mit viel Ehrgeiz und Abenteuerlust erklimmen die beiden schließlich auch dieses Hindernis. Bildquelle: ORF

ORF Kids
