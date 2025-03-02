Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Abenteuerchecker

Die Abenteuerchecker: Affen

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 02.03.2025
Die Abenteuerchecker: Affen

Die Abenteuerchecker: AffenJetzt kostenlos streamen

Die Abenteuerchecker

Folge 9: Die Abenteuerchecker: Affen

13 Min.Folge vom 02.03.2025

Der neueste Ausflug der "Abenteuer-Checker" Benni und Gucki führt sie mitten ins Reich der Japan-Makaken und das wird richtig affig! Auf dem Affenberg in Kärnten sind 184 hungrige Affen auf der Suche nach ihrer Nachspeise und die beiden Abenteurer sind mittendrin. In einem großen Freigehege kommen sie den beeindruckenden Tieren so nah wie nie zuvor. Bildquelle: ORF/Mabon Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Abenteuerchecker
ORF Kids
Die Abenteuerchecker

Die Abenteuerchecker

Alle 1 Staffeln und Folgen