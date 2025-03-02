Die Abenteuerchecker: AffenJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuerchecker
Folge 9: Die Abenteuerchecker: Affen
13 Min.Folge vom 02.03.2025
Der neueste Ausflug der "Abenteuer-Checker" Benni und Gucki führt sie mitten ins Reich der Japan-Makaken und das wird richtig affig! Auf dem Affenberg in Kärnten sind 184 hungrige Affen auf der Suche nach ihrer Nachspeise und die beiden Abenteurer sind mittendrin. In einem großen Freigehege kommen sie den beeindruckenden Tieren so nah wie nie zuvor. Bildquelle: ORF/Mabon Film
