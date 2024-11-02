Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Abenteuerchecker: Adler

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 02.11.2024
Folge 3: Die Abenteuerchecker: Adler

14 Min.Folge vom 02.11.2024

Auf der Burg Landskron in Kärnten erwartet die "Abenteuer-Checker" Benni und Gucki ein faszinierendes Abenteuer mit Greifvögeln. Zum ersten Mal in ihrem Leben begegnen sie hautnah einer Schneeeule und einem imposanten Adler. Unter der erfahrenen Anleitung von Falkner Franz, der seit über 50 Jahren seine Leidenschaft für diese edlen Tiere lebt, erleben die beiden jede Menge aufregende Momente. Bildquelle: ORF/Mabon Film

ORF Kids
