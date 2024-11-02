Die Abenteuerchecker: AdlerJetzt kostenlos streamen
14 Min.Folge vom 02.11.2024
Auf der Burg Landskron in Kärnten erwartet die "Abenteuer-Checker" Benni und Gucki ein faszinierendes Abenteuer mit Greifvögeln. Zum ersten Mal in ihrem Leben begegnen sie hautnah einer Schneeeule und einem imposanten Adler. Unter der erfahrenen Anleitung von Falkner Franz, der seit über 50 Jahren seine Leidenschaft für diese edlen Tiere lebt, erleben die beiden jede Menge aufregende Momente. Bildquelle: ORF/Mabon Film
