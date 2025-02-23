Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Abenteuerchecker

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 23.02.2025
Folge 8: Die Abenteuerchecker: Schlittenfahrt mit Huskys

13 Min.Folge vom 23.02.2025

Für die beiden Abenteurer-Checker Benni und Gucki geht's richtig schnell voran! Ihr Abenteuer beginnt, als mehrere Huskys schon gespannt darauf warten, endlich loszuziehen. Sobald die Hunde in der richtigen Formation an ihren Hundewagen angehängt sind, können sie kaum noch bremsen. Sie wollen nur eins: losflitzen! Jetzt heißt es: Volle Kraft voraus! Bildquelle: ORF/Mabon Film

