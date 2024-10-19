Die Abenteuerchecker: BauernhofJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuerchecker
Folge 1: Die Abenteuerchecker: Bauernhof
12 Min.Folge vom 19.10.2024
Ein spannendes Abenteuer erwartet die Brüder Benni und Gucki auf dem Bauernhof in Reichenau an der Rax in Niederösterreich. Unter der Anleitung der Bio-Bauernfamilie Erlach dürfen die beiden "Abenteuer-Checker" an einem aufregenden Bauernhof-Ereignis teilnehmen: eine Kuhherde auf die Weide zu treiben. Bildquelle: ORF/Mabon Film
