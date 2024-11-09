Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Abenteuerchecker: Waldabenteuer

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 09.11.2024
Folge 4: Die Abenteuerchecker: Waldabenteuer

13 Min.Folge vom 09.11.2024

Mit unbändigem Forscherdrang stürzen sich die Abenteuer-Checker Benni, Gucki und ihr Freund Laurin in ein spannendes Waldabenteuer voller Entdeckungen und Herausforderungen. Der Wald wird zum Schauplatz ihrer Entdeckungsreise, bei der sie lernen, wie man aus Ästen und Zweigen im Handumdrehen ein eigenes kleines Versteck baut. Gemeinsam erkunden sie einen Unterschlupf und erfahren dabei wertvolle Tipps zum sicheren Schnitzen. Bildquelle: ORF

ORF Kids
