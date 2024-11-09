Die Abenteuerchecker: WaldabenteuerJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuerchecker
Folge 4: Die Abenteuerchecker: Waldabenteuer
13 Min.Folge vom 09.11.2024
Mit unbändigem Forscherdrang stürzen sich die Abenteuer-Checker Benni, Gucki und ihr Freund Laurin in ein spannendes Waldabenteuer voller Entdeckungen und Herausforderungen. Der Wald wird zum Schauplatz ihrer Entdeckungsreise, bei der sie lernen, wie man aus Ästen und Zweigen im Handumdrehen ein eigenes kleines Versteck baut. Gemeinsam erkunden sie einen Unterschlupf und erfahren dabei wertvolle Tipps zum sicheren Schnitzen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Abenteuerchecker
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0