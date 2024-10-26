Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Abenteuerchecker

Die Abenteuerchecker: Surfen

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 26.10.2024
Die Abenteuerchecker: Surfen

Die Abenteuerchecker: SurfenJetzt kostenlos streamen

Die Abenteuerchecker

Folge 2: Die Abenteuerchecker: Surfen

13 Min.Folge vom 26.10.2024

Benni und Gucki stürzen sich mutig in ihr neuestes Abenteuer: das Surfen! Die zwei Abenteurer sind bereit die Kraft der Wellen zu meistern. Doch der Weg dahin ist nicht einfach - immer wieder gehen die beiden auf Tauchstation und lernen, wie stark so eine Welle wirklich ist. Bildquelle: ORF/Mabon Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Abenteuerchecker
ORF Kids
Die Abenteuerchecker

Die Abenteuerchecker

Alle 1 Staffeln und Folgen