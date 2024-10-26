Die Abenteuerchecker: SurfenJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Die Abenteuerchecker: Surfen
13 Min.Folge vom 26.10.2024
Benni und Gucki stürzen sich mutig in ihr neuestes Abenteuer: das Surfen! Die zwei Abenteurer sind bereit die Kraft der Wellen zu meistern. Doch der Weg dahin ist nicht einfach - immer wieder gehen die beiden auf Tauchstation und lernen, wie stark so eine Welle wirklich ist. Bildquelle: ORF/Mabon Film
