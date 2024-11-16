Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 16.11.2024
Die "Abenteuer-Checker" tauchen in die faszinierende Welt der Magie ein und besuchen ein Zauberer Theater. Dort treffen Benni und Gucki auf eine Magier-Familie, die ihre magischen Künste rund um den Globus präsentiert. Lucca und Anca sind Meister der Gedanken- und Wahrnehmungszauberei und verblüffen die Brüder mit einem atemberaubenden Zaubertrick. Der Funke ist übergesprungen und die beiden "Abenteuer-Checker" sind fest entschlossen, selbst einen Zaubertrick zu lernen. Bildquelle: ORF/Mabon Film

