Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

ServusTVStaffel 11Folge 1vom 15.12.2021
26 Min.Folge vom 15.12.2021

Ein Ausnahmekoch auf 1700 Metern - Norbert Niederkofler hat sich im Restaurant St.Hubertus, hoch oben in den Dolomiten, an die Weltspitze gekocht. Martin Klein, Executive Chef des Hangar-7 in Salzburg, reist in das kleine Bergdorf St.Kassian um die Gerichte des Südtiroler 3-Sternekochs im Januar 2019 im Restaurant Ikarus zu servieren.

