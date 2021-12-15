Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 1: Norbert Niederkofler
26 Min.Folge vom 15.12.2021
Ein Ausnahmekoch auf 1700 Metern - Norbert Niederkofler hat sich im Restaurant St.Hubertus, hoch oben in den Dolomiten, an die Weltspitze gekocht. Martin Klein, Executive Chef des Hangar-7 in Salzburg, reist in das kleine Bergdorf St.Kassian um die Gerichte des Südtiroler 3-Sternekochs im Januar 2019 im Restaurant Ikarus zu servieren.
