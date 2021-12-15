Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 4: Joachim Wissler
26 Min.Folge vom 15.12.2021
Martin Klein besucht Joachim Wissler, den offiziell besten Koch Deutschlands in fürstlichem Ambiente! Dessen Drei-Sterne-Restaurant „Vendome“ befindet sich auf Schloss Bensberg bei Köln, der passenden Bühne für Wisslers komplexe Luxusküche.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 14 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0