Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Bee Satongun

ServusTVStaffel 11Folge 3vom 15.12.2021
Folge 3: Bee Satongun

26 Min.Folge vom 15.12.2021

Martin Klein, Executive Chef des Hangar-7 in Salzburg, reist nach Bangkok um dort, die 2010 als "Best Female Asian Chef" ausgezeichnete, Bee Satongun zu treffen. Ihr Fokus liegt zu 80% auf der regionalen thailändischen Küche und zu 20% an der neu Interpretation dieser Gerichte. Eine Mischung also aus Tradition und Innovation. Gemeinsam erkunden die beiden Spitzenköche Streetfood und Fine-Dinng at its best.

